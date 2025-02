Une excellente Résolution pour une révolution technoscientifique et numérique

>> Pour un essor scientifique et technologique prodigieux

>> Science, technologie, innovation et numérique au cœur de la transformation stratégique

Pour illustrer cette thématique, une chercheuse de pointe s’activait pour que le Vietnam soit à la pointe de la recherche en technologies innovantes. Nous étions au Bloom. Global Food and Beverage Innovation Centre, le premier Centre mondial d’innovation en matière d’alimentation et de boissons au Vietnam, situé dans la province de Bình Duong, au sud de Hô Chi Minh-Ville. Cet établissement est né début juillet 2023 pour répondre à l’objectif du Vietnam de transition vers une économie créative, aider les entreprises du secteur à accélérer leur processus d’innovation et à raccourcir le cycle de mise sur le marché de leurs produits.

Développé par Tetra Pak (entreprise suédo-suisse d’emballages de produits alimentaires et de solutions de traitement) et DenEast (fournisseur de services d’emballage), ce centre vise à révolutionner l’industrie en incubant et en accélérant de nouveaux concepts de produits.

Pertinent, cet exemple de pôle d’innovation illustrait parfaitement la volonté du Parti et de l’État vietnamiens d’adopter “de nombreuses politiques visant à promouvoir l’application et le développement de la science et de la technologie, à encourager l’innovation et la transformation numérique”.

Pour aller encore plus loin, le 22 décembre 2024, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé pour publication la Résolution N°57 du Politburo, qui établit des orientations stratégiques afin d’accélérer leur développement. Et pour la mettre en pratique, le gouvernement a élaboré un programme d’action qui se décline en 41 groupes d’objectifs (comprenant 35 groupes d’objectifs spécifiques d’ici 2030 et six à l’horizon 2045) ainsi que sept groupes de tâches avec 140 missions concrètes.

Parmi ces derniers, je retiens le quatrième qui concerne le développement et la valorisation des ressources humaines de haute qualité, aptes aux exigences du développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, avec 12 missions spécifiques. Ainsi, des mesures incitatives seront mises en œuvre pour attirer et retenir les meilleurs talents scientifiques et technologiques, tant vietnamiens de l’étranger qu’étrangers.

Le cinquième est aussi déterminant : promouvoir la transformation numérique ainsi que l’application des réalisations technoscientifiques et de l’innovation au sein des agences publiques.

Cette Résolution énonce des objectifs marquants : d’ici 2030, intégrer le Vietnam dans le Top 3 de l’Asie du Sud-Est et le Top 50 du monde en matière de compétitivité numérique et d’indice de développement de l’e-gouvernement ; le pays devrait se hisser également dans le Top 3 en Asie du Sud-Est pour la recherche et le développement de l’intelligence artificielle (IA)…

À l’horizon 2045, le Vietnam devrait voir son économie numérique représenter au moins 50% de son PIB, devenir l’un des centres régionaux et même mondiaux de la technologie numérique, figurer parmi les 30 premiers pays au monde en matière d’innovation et de transformation digitale…

Au fil du temps, bon nombre de centres de recherche et de développement vont ainsi s’ouvrir au Vietnam. C’est déjà le cas dans la mégapole du Sud où “le Centre d’incubation du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP-IC) vient de devenir le premier du pays certifié par le ministère des Sciences et des Technologies”. Il sera sans doute à la Une d’un prochain numéro.

Hervé Fayet/CVN