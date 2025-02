Augmentation des cas de grippe : les médecins mettent en garde les plus faibles

Photo : ND/CVN

Les populations à risque face à la grippe

La grippe saisonnière survient généralement par temps froid, notamment lors de la transition entre l’hiver et le printemps. En 2024, et jusqu’à présent, le Centre des maladies tropicales de l’hôpital Bach Mai a pris en charge des milliers de cas de grippe saisonnière, dont plusieurs graves nécessitant une ventilation mécanique.

Selon le Professeur associé et docteur Dô Duy Cuong, directeur du Centre des maladies tropicales de l’hôpital Bach Mai, la grippe tend à augmenter avec la baisse des températures, les pluies et le vent hivernal.

Un patient de 78 ans, M. T.V.L., résidant à Tu Liêm, Hanoï, a été transféré d’un hôpital local au Centre des maladies tropicales de l’hôpital Bach Mai dans un état fébrile, avec une détresse respiratoire croissante. Ce patient souffrait d'hypertension et de la maladie d'Alzheimer et a été testé positif à la grippe A.

Face à une insuffisance respiratoire sévère, les médecins ont dû procéder à une intubation et à une ventilation mécanique. Actuellement, ledit Centre traite plusieurs patients atteints de grippe avec des complications graves, principalement des personnes âgées, des immunodéprimés et quelques femmes enceintes.

Ces derniers temps, plusieurs cas de grippe saisonnière nécessitant une ventilation mécanique ont été recensés au Vietnam, et certains patients en sont décédés. Les cas graves concernent principalement les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Le Professeur associé Dô Duy Cuong explique que la grippe saisonnière (seasonal flu) est une maladie répandue dans le monde entier, causée par les virus grippaux A/H1N1, A/H3N2 et B, et se transmet directement d'une personne à une autre par voie respiratoire.

Au fil du temps, plusieurs pandémies de grippe ont touché des centaines de millions de personnes, provoquant des millions de décès. De plus, la grippe aviaire A/H5N1 présente un taux de mortalité très élevé, bien que sa transmission interhumaine soit limitée.

La grippe peut provoquer des complications graves

"Récemment, nous avons accueilli de nombreux patients hospitalisés pour une grippe avec des complications sévères, notamment chez ceux souffrant de maladies chroniques telles que les pathologies cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes, ou chez ceux sous traitement immunosuppresseur", explique le Dr Cuong.

Photo : ND/CVN

Chez une personne en bonne santé avec un système immunitaire robuste, la grippe provoque généralement des symptômes bénins comme un écoulement nasal, une congestion, des éternuements, de la toux, des courbatures et de la fièvre. Ces symptômes disparaissent souvent avec du repos, un bon maintien de la température corporelle, une alimentation équilibrée et des médicaments symptomatiques.

En revanche, chez les patients immunodéprimés, souffrant de maladies chroniques ou âgés, le virus peut attaquer violemment le système respiratoire et provoquer des complications graves telles qu’une pneumonie, une surinfection bactérienne, une myocardite, une insuffisance respiratoire aiguë et une défaillance multi-organique pouvant nécessiter une ventilation mécanique et une épuration extrarénale, avec un risque élevé de décès.

Le Professeur associé-Docteur Cuong précise qu’il est important de distinguer un simple rhume (cold) de la grippe (flu). Un rhume est généralement causé par une exposition au froid et provoque une légère fatigue qui disparaît en quelques jours. En revanche, la grippe est une infection virale qui entraîne des symptômes respiratoires plus marqués et peut engendrer des complications graves nécessitant un traitement médical. Un antiviral, l'Oseltamivir (Tamiflu), permet d’atténuer rapidement les symptômes, mais il doit être prescrit et surveillé par un médecin.

La vaccination, un moyen efficace de prévention

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que plusieurs associations médicales spécialisées en pneumologie et cardiologie, recommandent la vaccination annuelle contre la grippe pour les personnes âgées, les immunodéprimés, les patients atteints de maladies chroniques, les personnes souffrant de cancer, les femmes enceintes ou souhaitant concevoir un enfant, ainsi que les enfants de moins de cinq ans.

Photo : VNA/CVN

Le vaccin antigrippal permet au système immunitaire de mieux lutter contre le virus en cas d’infection et de réduire le risque de complications graves. Il est important de rappeler que cette vaccination doit être renouvelée chaque année et ne confère pas une immunité permanente.

Pour les femmes enceintes durant leur premier trimestre, une surveillance attentive est nécessaire en cas de grippe, car le virus peut affecter le développement du fœtus et entraîner des malformations. C’est pourquoi il est recommandé aux femmes envisageant une grossesse de se faire vacciner contre la grippe. Même après le début de la grossesse, la vaccination reste possible.

Bien que la grippe puisse engendrer de graves complications, elle peut être prévenue efficacement par la vaccination et des mesures d’hygiène strictes : • Maintenir une bonne hygiène personnelle • Porter un masque • Se laver régulièrement les mains • Se couvrir en cas de froid • Adopter une alimentation équilibrée • Maintenir un environnement propre et bien aéré • Éviter les lieux bondés en période d’épidémie

Texte et photos : Thiên Lam - Câm Sa/CVN