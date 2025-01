Vietnam - Royaume-Uni : coopération en recherche scientifique et formation médicales

L'Institut de recherche Tâm Anh (TAMRI) du Groupe hospitalier général éponyme a récemment signé un protocole d'accord (MOU) sur l'échange de recherches scientifiques et la formation médicale avec l'Université d'Oxford, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde dans les domaines de la recherche et de l'éducation, située à Oxford, au Royaume-Uni.

Il s'agit du premier accord de coopération bilatérale entre l'Université d'Oxford et un institut de recherche affilié à un groupe hospitalier général au Vietnam.

Selon les termes du protocole d'accord, la collaboration entre l'Université d'Oxford et TAMRI se concentrera sur : le développement de cours de formation spécialisés, le renforcement des compétences des équipes de recherche et des experts de la santé, le soutien à la recherche scientifique appliquée à l'examen et au traitement médicaux, ainsi qu'aux soins de santé.

Les deux parties encourageront également les échanges académiques, les stages professionnels, la participation à des séminaires spécialisés.

En outre, elles s'engagent à partager des connaissances non confidentielles et des documents spécialisés pour rester à jour sur les dernières avancées médicales, améliorer la compréhension mutuelle et promouvoir des idées innovantes de recherche.

Impact et ambitions

Le protocole d'accord officialise l'engagement de coopération entre l'Université d'Oxford et TAMRI pour développer des solutions médicales fondées sur des preuves scientifiques, avec pour objectifs d'améliorer les services de santé, d'optimiser les résultats des traitements et de bénéficier concrètement à la communauté.

Le professeur associé Proochista Ariana, responsable du développement international de l'Université d'Oxford, a déclaré que les deux parties travailleront ensemble sur des recherches fondamentales et développeront des solutions pour répondre au fardeau croissant des maladies non transmissibles, notamment le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Lors de la cérémonie de signature, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hung, a exprimé son souhait que cette collaboration contribue à améliorer la qualité des examens et traitements médicaux ainsi que des soins de santé pour la population vietnamienne. Il a également souligné que ce partenariat renforcera la coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans les domaines de l'innovation, de la recherche et du développement, et des hautes technologies.

De son côté, le docteur Phuong Lê Tri, directeur exécutif de TAMRI, a affirmé que cette coopération permettra à Tâm Anh de renforcer les capacités de recherche de ses experts et médecins. Elle leur donnera accès aux technologies et méthodes médicales les plus avancées au monde, tout en contribuant à former une nouvelle génération de chercheurs médicaux talentueux au Vietnam. Cette initiative marque également une étape importante vers la création de l'Université Tâm Anh, qui vise à établir au Vietnam un centre de formation et de recherche médicale de classe mondiale.

Selon les prévisions, dès mars prochain, plusieurs délégations de professeurs de l'Université d'Oxford se rendront au TAMRI et au Groupe hospitalier général de Tâm Anh pour mettre en œuvre les premiers projets de cette coopération.

