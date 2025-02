Les cas de paludisme en baisse de plus de 20%

Selon le Dr. Hoàng Dinh Canh, directeur de l’Institut national de paludologie, de parasitologie et d’entomologie (NIMPE) du ministère de la Santé, le nombre de cas de paludisme et de décès a progressivement diminué entre 2014 et 2024, enregistrant une baisse de 97,76%, passant de 15.752 à 353 cas par an.

Photo : VNA/CVN

Le paludisme, également appelé malaria ou "fièvre des marais", est une maladie infectieuse causée par un parasite du genre Plasmodium, transmis par la piqûre de certains moustiques anophèles.

Le secteur de la santé exhorte la population à adopter des mesures de prévention contre les piqûres de moustiques pour éviter le paludisme et d’autres maladies vectorielles. Les personnes voyageant ou travaillant dans des pays africains, des régions endémiques ou des zones montagneuses devraient utiliser des moustiquaires et consulter un établissement médical avant leur départ pour obtenir des médicaments préventifs. Au retour d’une zone à risque, un examen médical et un test de dépistage de la fièvre sont recommandés afin de détecter et traiter rapidement d’éventuels cas de paludisme.

Le Vietnam a déjà éradiqué le paludisme dans 48 des 63 villes et provinces du pays. Il vise à éliminer cette maladie d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, une stratégie nationale d’éradication du paludisme est nécessaire, impliquant la mobilisation de toute la société et l’utilisation de budgets locaux pour pallier la diminution des aides financières internationales.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) célèbre chaque année la Journée mondiale de lutte contre le paludisme le 25 avril, mettant en avant la solidarité internationale dans la lutte contre cette maladie. L’OMS s’est fixé comme objectif de réduire le nombre de cas d’au moins 90% d’ici 2030.

VNA/CVN