Succès d'une chirurgie thoracique assistée par vidéo pour traiter un cancer du poumon

Il y a trois ans, M.D avait subi une ablation d'un lobe de son poumon gauche en raison d'un cancer. Après l'opération, il avait régulièrement suivi des examens à Singapour.

Récemment, une anomalie a été détectée sur son poumon droit, ce qui l’a poussé à consulter le Dr Su Jang Wen, un chirurgien thoracique de premier plan à Singapour.

Étant donné que le Dr Su travaillait au Centre de chirurgie thoracique de l'hôpital FV, la famille de M. D a décidé de le faire traiter directement dans cet établissement. Le Dr Su a diagnostiqué un petit nodule de moins de 5 mm sur le poumon droit, suspectant une rechute du cancer. Le patient a ainsi subi une intervention chirurgicale à l'hôpital FV, évitant ainsi de se rendre à Singapour.

L’intervention a été complexe en raison des multiples pathologies du patient et de la perte préalable d’un lobe pulmonaire. Les ganglions lymphatiques ont été retirés, ce qui a permis d’éliminer toutes les cellules cancéreuses. Les résultats ont confirmé un cancer de stade 1A, et M. D n’aura pas besoin de traitement complémentaire, seulement d’une surveillance régulière tous les six mois.

Le patient a confié que l’opération s'était bien déroulée et que les coûts au Vietnam étaient bien inférieurs à ceux de Singapour, où les frais sont élevés en raison des déplacements, de l'hébergement et des services de traduction. De plus, il a mentionné qu'il fallait attendre entre 1,5 et 2 mois pour obtenir un rendez-vous à Singapour.

Le Dr Vu Truong Son, directeur médical par intérim de l'hôpital FV, a ajouté que ce cas illustre la coopération efficace entre les médecins vietnamiens et singapouriens, permettant aux patients vietnamiens de recevoir un traitement de qualité à domicile à un coût plus abordable et dans un environnement plus familier.

Texte et photo : Minh Thu/CVN