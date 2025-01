Le Vietnam va construire sa première usine de vaccins aux normes internationales

Une usine de fabrication de vaccins et de produits biologiques à bilan carbone nul, d’un capital d’investissement total de 2.000 milliards de dôngs (78,8 millions d'USD), sera construite au Vietnam.

>> Le Vietnam doit renforcer sa capacité de production de vaccins

>> Le Vietnam bien placé sur la carte mondiale des vaccins

>> Coopération franco-vietnamienne renforcée dans la production de vaccins

>> Le secteur pharmaceutique s'emploie à développer le transfert de technologies

Photo : VNVC/CVN

La Vietnam National Vaccine Company (VNVC) a signé un contrat avec le groupe allemand Rieckermann, un concepteur de premier plan mondial dans le domaine des usines de fabrication de vaccins et de produits pharmaceutiques, pour la conception de l’usine.

Une fois mise en service, l’usine sera la première installation de fabrication de vaccins au Vietnam à répondre pleinement aux normes internationales les plus élevées en matière de technologie et d’impact environnemental.

L’usine marque une nouvelle étape importante dans la stratégie de développement durable du secteur de la vaccination au Vietnam, contribuant à l’objectif de rendre le Vietnam autosuffisant en vaccins, d’assurer la sécurité des soins de santé et d’améliorer la compétitivité de l’industrie pharmaceutique vietnamienne sur la scène mondiale.

Le directeur des ventes et du développement commercial pour l’ingénierie du groupe Rieckermann a déclaré que ce projet démontre non seulement les progrès remarquables du Vietnam dans l’amélioration de l’infrastructure pharmaceutique et biotechnologique, mais représente également un pas en avant dans la résolution des défis mondiaux en matière de santé.

Rieckermann fournira à VNVC une conception créative et de classe mondiale qui répond pleinement aux normes et critères internationaux de sécurité, d’efficacité et de durabilité à long terme, garantissant une production continue de vaccins et de produits biologiques importants en utilisant les technologies modernes de pointe au monde, a-t-il ajouté.

L’usine VNVC sera parmi les premières en Asie du Sud-Est à réaliser un investissement important dans des lignes de production modernes, notamment des technologies de remplissage de flacons, de seringues et de stylos injecteurs qui utilisent la technologie d’isolateur. Il s’agit de la technologie de production aseptique la plus avancée au monde, que VNVC a introduite au Vietnam pour la première fois.

En plus de la production de vaccins, l’usine dispose également d’une infrastructure moderne pour la recherche scientifique et les essais cliniques de vaccins, créant des conditions favorables pour attirer des experts de premier plan du pays et de l’étranger.

Auparavant, en octobre 2024, VNVC avait initialement conclu un accord de coopération avec la société pharmaceutique mondiale leader Sanofi (France), visant à transférer la technologie et à produire plusieurs vaccins dans l’usine de VNVC, tels que le vaccin contre la grippe et le vaccin 6 en 1, pour aider le Vietnam à devenir autosuffisant en vaccins de haute qualité pour les enfants et les adultes.

VNA/CVN