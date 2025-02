Double transformation numérique et verte : un enjeu crucial pour les entreprises

À l’ère de la mondialisation, la double transformation - numérique et verte - est essentielle pour la croissance durable des entreprises. La transformation digitale optimise la production et la gestion, tandis que la transition verte renforce la confiance des clients.

Photo : CTV/CVN

Selon Nguyên Thi Thu Hang, directrice commerciale de la SARL de communication et de formation Viêt Anh, de nombreuses entreprises vietnamiennes tardent encore à adopter ces changements. Une enquête du ministère des Sciences et des Technologies révèle un paradoxe : si 80% des entreprises vietnamiennes ont adopté des technologies numériques, seules 20% ont mené une transformation numérique complète. Ce constat souligne un défi majeur : malgré des investissements substantiels, la mise en œuvre effective de ces technologies s'avère complexe, entraînant une réduction de la productivité et une augmentation des coûts.

Nguyên Thanh Son, représentant de la société IONIA Vietnam, a déclaré que son entreprise visait une réduction de 40% de sa consommation d'eau et de 20% de ses émissions de CO₂ en 2025. Cependant, le manque de main-d'œuvre qualifiée et le coût élevé des investissements restent des défis majeurs, pour cette entreprises et de nombreuses autres.

Nécessité d'un plan stratégique clair

Photo : VNA/CVN

Les politiques publiques demeurent insuffisantes et les consommateurs ne perçoivent pas encore pleinement les avantages des produits écologiques. Face à ces défis, Lê Minh Tuân, directeur de l’Académie Mikedu S, recommande aux entreprises d’élaborer un plan stratégique clair, d’adopter des solutions numériques et d’investir dans la formation.

L'obtention de certifications internationales telles que l'ISO 14001 renforcerait considérablement la compétitivité des entreprises vietnamiennes sur le marché mondial. De plus, un suivi régulier et transparent des progrès en matière de transformation numérique et de transition verte permettrait de renforcer la confiance des clients et des partenaires, un atout majeur dans un environnement économique en constante évolution.

En conclusion, la double transformation n'est plus une simple option, mais une nécessité impérieuse pour les entreprises vietnamiennes qui aspirent à une croissance durable et à une intégration réussie dans l'économie mondiale. Pour prospérer dans ce nouveau paradigme, l'innovation et l'adoption de pratiques durables sont les clés du succès.

VNA/CVN