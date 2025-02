Le ministère de la Santé signale une épidémie de grippe saisonnière au Japon

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Selon les données publiées par l’Institut national des maladies infectieuses du Japon le 31 janvier, environ 9,5 millions de cas de grippe saisonnière ont été enregistrés au Japon du 2 septembre 2024 au 26 janvier 2025. Au cours de la seule dernière semaine de 2024 (du 23 au 29 décembre), plus de 317.000 cas ont été signalés.

L’épidémie est principalement concentrée dans les zones densément peuplées à fort trafic touristique, notamment Tokyo, Hokkaido, Osaka et Fukuoka. La flambée actuelle est principalement due à la grippe A, bien que le risque d’une épidémie de souche B demeure.

Le 7 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre une forte augmentation des maladies respiratoires saisonnières dans de nombreux pays de l’hémisphère Nord. Cette situation a été attribuée à divers agents pathogènes respiratoires, notamment le virus de la grippe saisonnière, le VRS, le VPH et le Mycoplasma pneumoniae.

Le ministère a déclaré qu’il continuait de suivre de près la situation au pays et à l’étranger afin de fournir des conseils et des directives aux autorités et agences locales, dans le but d’adopter des mesures opportunes et appropriées tout en assurant la diffusion d’informations précises pour éviter la panique publique.

Dans le même temps, le ministère a souligné la nécessité d’éviter toute complaisance ou négligence, d’autant plus que les conditions météorologiques actuelles sont propices à la propagation des agents pathogènes respiratoires.

VNA/CVN