Faire de l'industrie pharmaceutique un secteur clé du Vietnam

Dans la cadre de la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation vietnamienne à la 55 e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, le ministère du Plan et de l'Investissement, le ministère des Affaires étrangères et le groupe FPT ont organisé mercredi 22 janvier un séminaire sur le thème : "Les médicaments vietnamiens à l'ère numérique - l'avenir grâce à l'innovation et aux technologies".

L'événement a réuni des responsables vietnamiens ainsi que des représentants de 15 grandes entreprises pharmaceutiques internationales et vietnamiennes.

Des entreprises telles qu'AstraZeneca, Bayer, Merck et Pharma Group Vietnam ont discuté des opportunités pour le Vietnam d'attirer des investissements dans le secteur pharmaceutique à l'ère numérique et ont présenté des recommandations politiques pour le pays.

Le secteur pharmaceutique du Vietnam connaît une forte croissance. La valeur totale du marché pharmaceutique vietnamien est passée de 2,7 milliards de dollars en 2015 à 7 milliards en 2025, et devrait atteindre 10 milliards d'ici 2026.

Actuellement, le pays compte plus de 238 usines pharmaceutiques répondant aux normes des bonnes pratiques de fabrication (BPF) de l'OMS, 17 usines pharmaceutiques répondant aux normes BPF de l'UE, plus de 5.000 grossistes pharmaceutiques et plus de 62.000 points de vente au détail.

Rôle majeur de l'industrie pharmaceutique

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, a souligné que l'industrie pharmaceutique joue un rôle clé non seulement dans la protection de la santé publique mais aussi comme pilier de l'économie de la connaissance. Le gouvernement du Vietnam a promulgué une stratégie nationale visant à développer son secteur pharmaceutique jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045, dans le but de développer l'industrie pharmaceutique du Vietnam au même niveau que les pays avancés dans la région.

La stratégie définit le développement de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie chimique pharmaceutique, les matières premières pharmaceutiques produites localement, l'augmentation de la valeur des exportations et l'intégration profonde dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale. L'industrie pharmaceutique du Vietnam doit devenir l'une des industries clés devant bénéficier de ressources prioritaires et de mécanismes et politiques suffisamment incitatifs pour son développement.

Nguyên Van Nên a déclaré que le Vietnam identifie toujours l'innovation et la technologie comme la clé du développement et la force motrice principale pour que l'industrie pharmaceutique se développe rapidement.

Le Vietnam construira également un écosystème d'innovation, développera des centres de recherche et d'incubation de technologies pharmaceutiques dans les zones de haute technologie et établira des zones industrielles pharmaceutiques. Il encouragera les entreprises à coopérer avec des instituts de recherche et des universités pour développer des solutions d'intelligence artificielle appliquées à la production pharmaceutique. Le pays mettra également l'accent sur la formation d'experts en intelligence artificielle et en transformation numérique, en particulier dans les secteurs de la santé et de la pharmacie.

Le Vietnam souhaite que les entreprises et groupes avec leurs expériences et atouts, continuent à soutenir et à accompagner le gouvernement et les entreprises vietnamiennes dans l'exploration de nouvelles opportunités, en élargissant la coopération et les investissements dans les différentes étapes de l'industrie pharmaceutique, selon Nguyên Van Nên.

