Hô Chi Minh-Ville

Rue des fleurs heureuses à l’hôpital Cho Rây

Jeudi 16 janvier, la rue florale printanière de l’hôpital Cho Rây (Hô Chi Minh-Ville) a été officiellement inaugurée, créant une atmosphère de Têt joyeuse et chaleureuse pour les médecins et les patients à l’approche du printemps d’Ât Ty.

La rue florale est l’une des activités annuelles organisées à l’hôpital pour aider les patients hospitalisés à atténuer une partie de la douleur causée par leur maladie.

Elle s’étend le long des axes principaux sur environ 200 m, apportant une ambiance printanière en plein cœur de l’hôpital.

"C’est un cadeau spécial et significatif que nous offrons aux patients qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour retrouver leur famille, ainsi qu’aux médecins et infirmières qui restent pour prendre soin des patients durant le Têt".

La rue des fleurs sera accessible pendant toute la durée des vacances du Têt, répondant aux besoins ludiques et de divertissement non seulement du personnel médical, des patients et de leurs proches, mais également des touristes et des résidents.

"Nous avons également mis en place de nombreux stands gratuits pour les patients démunis et organisé des jeux folkloriques pleins de sens. L’objectif ultime est que les patients se rétablissent rapidement, surmontent la douleur et la tristesse à l’approche du Têt Ât Ty", a confié le vice-ministre de la Santé et directeur de l’hôpital Cho Rây, Nguyên Tri Thuc.

Les 76 services de l’hôpital ont collaboré pour créer cette rue florale, avec des décorations variées et uniques, insufflant une atmosphère joyeuse pour célébrer la nouvelle année.

En plus des fleurs, qui constituent le thème principal, les départements et salles ont également recréé des scènes évoquant des lacs, des pots de banh tet et de banh chung.

Chaque scène miniature porte une signification particulière, mais toutes expriment des vœux de paix et de bonheur pour la nouvelle année.

Un pavillon de charité attire les patients

Le stand de charité a attiré de nombreux patients et leurs proches. Un espace de libre-service vestimentaire permet aux patients et à leurs familles de choisir de nouveaux vêtements selon leurs goûts.

De plus, les patients peuvent sélectionner des ao dai. Le personnel social de l’hôpital les aide ensuite à se maquiller et à s’habiller, avant qu’une équipe de photographes n’immortalise ces instants mémorables.

En prenant une photo avec ses parents dans la rue florale, Mme Ngoc Anh (Kiên Giang) a déclaré : "Mon père a été hospitalisé pour une radiothérapie... Aujourd’hui, je l’ai amené ici pour prendre des photos. Toute la famille était très heureuse de voir l’attention que l’hôpital porte à la santé mentale des patients".

Images de rue florale de Cho Rây

