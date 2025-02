Un soldat décède, sept autres isolés à cause d’une infection à méningocoque

Nguyên Van Nghiêp, un soldat du bataillon 4, régiment 12, division 3, Ire Région militaire, est décédé le 10 janvier.

Après l’incident, le 13 février, l’Institut de médecine préventive militaire a effectué des tests PCR sur des officiers et des soldats du régiment 12, division 3. Les résultats ont révélé que sept soldats ont été testés positifs à la bactérie méningocoque, tous ayant été en contact direct avec Nguyên Van Nghiêp.

Les soldats testés positifs ont été isolés et l’unité a coordonné étroitement avec la division 3 et les autorités compétentes pour mettre en œuvre des mesures strictes afin de contrôler la propagation de l’infection.

Plus tôt, vers 08h00 le 9 février, Nguyên Van Nghiêp a signalé à son commandant qu’il présentait des symptômes de fièvre, de nausées et de douleurs abdominales. Il a été examiné par l’équipe médicale de l’unité, qui lui a administré des liquides intraveineux, des antipyrétiques, des antibiotiques et a surveillé son état. Cependant, son état de santé s’est détérioré et il a été transféré à l’Hôpital militaire 110, puis à l’Hôpital militaire central 108 pour des soins supplémentaires. Malgré les efforts intensifs des médecins, il a succombé à l’infection.

Les analyses effectuées à l’Hôpital militaire central 108 ont confirmé que son décès était dû à un choc septique dû à une grave infection à méningocoque. Après son décès, les forces de l’ordre ont lancé une enquête, notamment un examen médico-légal en présence de la famille du défunt, pour déterminer la cause exacte du décès. D’autres procédures légales ont également été menées.

Le Commandement de la Ire Région militaire a envoyé une délégation pour rencontrer la famille de Nguyên Van Nghiêp et les autorités locales, les informer de sa disparition, leur présenter des condoléances et aider à l’organisation des funérailles, en veillant à ce que toutes les procédures soient conformes à la réglementation.

VNA/CVN