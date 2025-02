Grippe saisonnière

Hô Chi Minh-Ville ordonne le port du masque dans les établissements médicaux

>> Vanuatu déclare une épidémie de grippe sur son île la plus peuplée

>> Le ministère de la Santé signale une épidémie de grippe saisonnière au Japon

>> France : l'épidémie de grippe fléchit un peu

Le secteur de la santé municipal surveille de près la situation épidémique dans les établissements médicaux et met en œuvre de manière proactive des mesures pour prévenir et combattre la grippe.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, le système de surveillance des maladies infectieuses a enregistré environ 2.900 cas de grippe diagnostiqués cliniquement l'année dernière, dont 11 cas graves, mais aucun décès.

Actuellement, la ville compte 20 cas de grippe traités en tant que patients hospitalisés et aucune anomalie n'a été détectée.

Pour prévenir et contrôler de manière proactive la grippe et ne pas provoquer de panique et d'anxiété, le Service de la santé a demandé aux établissements médicaux de recommander aux personnes se rendant dans les établissements médicaux pour travailler, se faire examiner ou se faire soigner de porter strictement des masques.

Dans le même temps, les établissements médicaux doivent signaler strictement les situations épidémiques d'urgence et s'efforcer d'empêcher la propagation de la grippe aviaire.

Le ministère de la Santé a demandé au Centre municipal de contrôle des maladies de présider et de coordonner avec les établissements d'examen et de traitement médicaux la surveillance des cas de grippe et des suspicions de pneumonie virale grave.

Les districts doivent renforcer les activités de communication afin que les gens puissent mettre en œuvre de manière proactive une prévention efficace des maladies.

Les établissements d'examen et de traitement médicaux non publics doivent signaler les cas ou les cas suspects de pneumonie virale et de grippe aux centres de santé des districts afin de déployer rapidement des mesures de prévention et de contrôle des épidémies.

Selon le Centre américain de contrôle des maladies (CDC), la grippe se propage actuellement à des niveaux élevés ou très élevés dans au moins 40 États des États-Unis.

Le CDC américain a averti que les adultes âgés de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, d'obésité, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans risquent de subir des complications dangereuses lorsqu'ils sont infectés par le virus de la grippe.

Non seulement aux États-Unis, de nombreux autres pays du monde, comme le Japon et la République de Corée, sont également confrontés au virus de la grippe et à de nombreux autres virus tels que le norovirus (un virus qui provoque des vomissements et de la diarrhée) et le virus COVID-19.

VNA/CVN