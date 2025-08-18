Diversification des marchés et des produits

La stratégie du Vietnam pour ses exportations agricoles

Le marché des exportations est en constante évolution, influencé à la fois par la demande des consommateurs et les facteurs politiques de chaque pays. C'est pourquoi la diversification des débouchés est une stratégie clé pour l'agriculture vietnamienne, qui vise un objectif de 65 milliards de dollars d'exportations en 2025.

Photo: VNA/CVN

Selon les experts, le premier semestre de 2025 a été favorable aux exportations agricoles, mais le second s'annonce plus difficile en raison des mesures fiscales réciproques imposées par les États-Unis.

Ngô Hông Phong, directeur du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, a souligné que les entreprises doivent à la fois consolider leurs marchés traditionnels et en explorer de nouveaux, notamment ceux des pays musulmans, qui représentent un potentiel de deux milliards de consommateurs.

Parallèlement à la diversification des marchés, celle des produits constitue également une orientation stratégique. L'augmentation de la part des produits transformés, en particulier les fruits, est perçue comme une garantie de qualité et de compétitivité. Aux États-Unis, les produits à base de fruits transformés sont très appréciés, bien qu'ils soient frappés d'une taxe de 20%.

Nguyên Thanh Binh, président de l'Association des fruits et légumes du Vietnam, rappelle que si la part des produits transformés ne représente que 27 à 30%, ceux-ci réduisent considérablement les coûts logistiques, limitent les pertes et prolongent la conservation, renforçant ainsi leur valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur halieutique, Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a indiqué qu'entre janvier et juillet 2025, les exportations ont atteint 6,22 milliards de dollars, soit une hausse de 17,2% par rapport à la même période de 2024. Cependant, le secteur doit toujours faire face à des normes strictes concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l'anti-dumping et la déforestation, qui freinent notamment les exportations de thon. Les produits de la mer, tout comme les fruits, ont un fort potentiel de croissance grâce à la transformation et à la conquête de nouveaux marchés.

Le secteur du café et du caoutchouc doit quant à lui s'adapter aux exigences du règlement européen sur la déforestation (EUDR). L'Union européenne demeure le premier marché pour le café vietnamien, avec 670.000 tonnes exportées pour 3,6 milliards de dollars. Pour diversifier, les entreprises ciblent également la Chine, en plus des États-Unis et de l'Europe.

Enfin, des marchés aux droits de douane faibles, comme le Brésil, le Mexique ou les Émirats arabes unis (0 à 5%), offrent des opportunités intéressantes. Ce cadre tarifaire est un atout favorable pour les exportations agricoles vietnamiennes dans leur processus de diversification.

VNA/CVN