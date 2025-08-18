Les vols intérieurs de Pacific Airlines et Vasco partiront du T3 de Tân Son Nhât

Pacific Airlines et Vasco transféreront tous leurs vols intérieurs au Terminal T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât de Hô Chi Minh-Ville à partir de 4h00 du matin le 19 août, dans le cadre du plan de consolidation des opérations du groupe Vietnam Airlines au nouveau terminal.

Photo : VNA/CVN

Ce transfert fait suite à la décision de Vietnam Airlines, prise le 19 avril, d’exploiter des vols intérieurs au terminal moderne.

Avec cette nouvelle phase, tous les vols de Pacific Airlines et Vasco, ainsi que les lignes restantes de Vietnam Airlines reliant Hô Chi Minh-Ville à Côn Dao, Rach Gia et Cà Mau, partiront désormais du Terminal T3.

Le regroupement de toutes les opérations intérieures sous un même toit devrait simplifier les procédures, améliorer l’efficacité et offrir une expérience de voyage plus fluide.

Au Terminal T3, Vietnam Airlines accueillera les passagers aux comptoirs d’enregistrement 56 à 109, Pacific Airlines aux comptoirs 11 à 18, et Vasco, ainsi que les vols de Vietnam Airlines vers Côn Dao, Rach Gia et Cà Mau, aux comptoirs 19 à 24. Vingt-deux bornes libre-service sont également disponibles pour accélérer l’enregistrement pour les trois compagnies.

Du 19 août au 30 septembre, Vietnam Airlines proposera des changements de billets flexibles aux passagers gênés par la transition. Il est conseillé aux passagers de vérifier les informations relatives au terminal imprimées sur leurs billets, de se familiariser avec l’agencement du Terminal T3, de suivre la signalisation lors des correspondances entre les terminaux et de demander l’aide du personnel au sol si nécessaire.

Elle encourage également les passagers à s’enregistrer en ligne via des sites Web, des applications mobiles ou des bornes et à arriver au moins deux heures avant le départ pour garantir un voyage sans encombre.

