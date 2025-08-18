Le MoIT propose d’affermir les normes pour les laits en poudre importés

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a annoncé que les importations de laits en poudre seraient soumises à des contrôles plus stricts.

Seules les expéditions dont la durée de conservation est conforme à la limite prescrite seront autorisées à l’importation, et une traçabilité sera assurée jusqu’au produit final.

L’objectif est de créer un marché ouvert et transparent et de soutenir la production nationale, y compris les entreprises d’investissements directs étrangers (IDE), les entreprises nationales et les entreprises publiques, à condition qu’elles produisent au Vietnam.

Selon le projet de Stratégie de développement de l’industrie laitière jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, l’objectif principal est de promouvoir le développement de l’industrie laitière, d’accroître la part des produits nationaux et de réduire progressivement la dépendance aux matières premières importées.

Le Vietnam importe actuellement environ 200.000 à 300.000 tonnes de lait en poudre par an, soit l’équivalent de trois milliards de litres de lait liquide.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a déclaré qu’il était nécessaire d’élaborer une stratégie pour l’industrie laitière afin d’unifier la prise de conscience, les objectifs et les solutions pour le développement futur.

Il a souligné le rôle particulier de l’industrie laitière, directement liée à la nutrition et à la santé humaines. Pourtant, le cheptel national stagne à environ 330.000 vaches depuis des années.

Pour remplacer 70% du lait en poudre importé par du lait frais national, le Vietnam aurait besoin de deux milliards de litres de lait liquide supplémentaires, soit l’équivalent de 700.000 à 800.000 vaches laitières, a-t-il précisé.

Cela montre qu’il existe une marge de développement importante pour la production laitière nationale, a encore indiqué le responsable.

Environ 200 entreprises actives

Selon le cabinet d’analyse Modor Intelligence, l’industrie laitière vietnamienne est actuellement l’un des marchés des denrées alimentaires et des boissons à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, avec une valeur marchande totale de 4,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,65% d’ici 2029, pour atteindre 768,80 milliards de dollars d’ici 2029.

Actuellement, le Vietnam compte environ 200 entreprises actives dans ce secteur, dont 40 spécialisées dans la production et la distribution de lait. La majeure partie du marché appartient aux entreprises nationales (environ 75%), le reste aux entreprises étrangères (environ 25%).

Parmi les principales entreprises nationales du secteur laitier figurent Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, IDP et Moc Chau Milk. Parmi les entreprises étrangères de premier plan, on compte FrieslandCampina (Pays-Bas), Nestlé (Suisse), Abbott (États-Unis), Mead Johnson (États-Unis) et Fonterra (Nouvelle-Zélande).

