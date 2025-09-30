La soie Lanh My A à vive allure à la Fashion Week de Milan printemps-été 2026

Le créateur vietnamien Phan Dang Hoàng, 25 ans, a présenté sa dernière collection "Lacquer", composée de soie Lanh My A et de matériaux artisanaux vietnamiens, lors de la Fashion Week de Milan printemps/été 2026, en Italie, du 23 au 28 septembre.

C'était la deuxième fois que le jeune créateur se démarquait lors du prestigieux événement de mode milanais, reconnu internationalement comme l'une des capitales mondiales les plus importantes de la mode, aux côtés de Paris, New York et Londres.

Photo : VNA/CVN

Inspirée par Nguyên Gia Tri, maître laqueur du XXe siècle et ancien élève de l'École supérieure des beaux-arts de l'Indochine, la collection Lacquer propose 42 créations alliant silhouettes épurées et savoir-faire artisanal.

Phan Dang Hoàng a intégré des matières artisanales telles que le cuir, le velours, le lin et la soie, provenant de villages d'artisans vietnamiens où la production est un processus minutieux et chronophage.

La collection se distingue par les couleurs emblématiques de l'art traditionnel de la laque - noir, rouge et gris - choisies pour allier esthétique traditionnelle et tendances contemporaines de la mode mondiale.

Diplômé de la Nuova Accademia di Belle Arti de Milan, Phan Dang Hoàng a acquis une première reconnaissance internationale en 2022 lorsque sa collection célébrant les femmes vietnamiennes a paru dans Vogue Italie. Il a fait ses débuts à la Fashion Week de Milan en 2023 et a ensuite été nommé parmi les 30 Under 30 de Forbes Asia (catégorie Arts) en mai 2024, consolidant ainsi sa place parmi les jeunes créateurs les plus influents de la région.

Du 23 au 28 septembre 2025, Milan a été le théâtre de la fashion week printemps-été 2026. Entre présentations conceptuelles et défilés événements, cette semaine de la mode a rendu un vibrant hommage posthume à l'un de ses membres les plus éminents de ces cinquante dernières années : Giorgio Armani.

Elle a aussi été le théâtre de premières fois remarquées : Demna chez Gucci, Louise Trotter chez Bottega Veneta, Dario Vitale chez Versace. Chacun a joué sa partition pour interpréter et transcender les codes de sa maison, offrant des moments de mode particulièrement mémorables. Prada, Max Mara et Emporio Armani misent sur leur style intemporel, y ajoutant parfois un brin de fantaisie avec des bandes élastiques portées à même la peau ou des couleurs acides.

Organisée deux fois par an, la Fashion Week de Milan présente les prochaines collections automne-hiver en février-mars et les collections printemps-été en septembre-octobre. Avec New York, Paris et Londres, elle est considérée comme l'un des quatre grands événements de l'industrie mondiale de la mode.

VNA/CVN