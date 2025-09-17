La soie de Bao Lôc et le brocart de Pa Cô fascinent à la Fashion Week de New York

La collection "Rivière éternelle" de la créatrice Pham Ngoc Anh a impressionné le public lors de la Fashion Week printemps-été 2026 de New York, mettant en valeur l’élégance de la soie de Bao Lôc et le brocart de Pa Cô.

>> Un designer vietnamien présente ses créations à New York

>> Les défilés de mode en fin d'année : Une vitrine du dynamisme de la mode vietnamienne

>> Bientôt la Semaine internationale de la mode printemps-été 2025

>> Des portraits faits de morceaux de soie

Photo : VNA/CVN

La collection met à l’honneur le riche patrimoine artisanal du Vietnam tout en privilégiant la modernité et la durabilité, laissant une forte impression sur les passionnés de mode internationaux.

Il s’agit de la troisième fois que la créatrice Pham Ngoc Anh apparaît à l’une des quatre plus grandes semaines de la mode mondiale, après ses débuts à Londres et à Paris.

S’inspirant des rivières liées à ses souvenirs personnels, de son enfance le long du fleuve Rouge à Hanoï à ses années en Suisse, au bord de l’Aar et de la Limmat, la collection "Rivière éternelle" dépeint le cycle sans fin de l’eau.

Le défilé a mis en lumière l’artisanat traditionnel vietnamien sur la scène internationale. La soie de Bao Lôc, réputée pour sa douceur, et le brocart de Pa Cô, orné de cire d’abeille et originaire des Hauts plateaux du Centre, ont été sublimés par des créations contemporaines, soulignant la vitalité des villages artisanaux vietnamiens.

L’événement a également mis en lumière le rôle essentiel des artisans dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel. En alliant techniques traditionnelles et esthétique moderne, la collection préserve le patrimoine et fait découvrir les valeurs culturelles vietnamiennes au monde entier.

La Fashion Week de New York (NYFW), qui se tient chaque année en février et en septembre, compte parmi les "Big Four" de la mode mondiale, aux côtés de Paris, Londres et Milan. Les collections printemps-été sont présentées en septembre, et les collections automne-hiver en février.

Avec plus de 70 shows au programme, la Fashion Week de New York offre une nouvelle ode au glamour et à la créativité. Silhouettes ébouriffantes, couleurs pop et imprimés carte postale, collections hybrides entre tradition et avant-garde, cette édition est marquée par une quête d’authenticité, un retour au corps, à la matière et à l’émotion.

VNA/CVN