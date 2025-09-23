Chine : 8e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie

Plus de 1.200 représentants de 97 pays et huit organisations internationales se sont réunis à l'occasion de la 8 e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang), en Chine.

Photos : Xinhua/VNA/CVN

L'Exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang) a débuté dimanche 21 septembre à Dunhuang, une ville clé de l'ancienne Route de la soie dans le Nord-Ouest de la Chine.

L'événement propose des activités telles que des dialogues culturels et des expositions, ainsi que des spectacles artistiques visant à promouvoir la coopération culturelle mondiale.

Xinhua/VNA/CVN