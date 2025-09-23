>> La Chine lance sa première route maritime arctique vers l'Europe
|Visiteurs à la 8e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie à Dunhuang, dans la province chinoise du Gansu (Nord-Ouest), le 22 septembre.
|Photos : Xinhua/VNA/CVN
L'Exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang) a débuté dimanche 21 septembre à Dunhuang, une ville clé de l'ancienne Route de la soie dans le Nord-Ouest de la Chine.
L'événement propose des activités telles que des dialogues culturels et des expositions, ainsi que des spectacles artistiques visant à promouvoir la coopération culturelle mondiale.
Xinhua/VNA/CVN