International / Culture
Chine : 8e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie

Plus de 1.200 représentants de 97 pays et huit organisations internationales se sont réunis à l'occasion de la 8e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang), en Chine.

Visiteurs à la 8e Exposition culturelle internationale de la Route de la soie à Dunhuang, dans la province chinoise du Gansu (Nord-Ouest), le 22 septembre.
Photos : Xinhua/VNA/CVN

L'Exposition culturelle internationale de la Route de la soie (Dunhuang) a débuté dimanche 21 septembre à Dunhuang, une ville clé de l'ancienne Route de la soie dans le Nord-Ouest de la Chine.

L'événement propose des activités telles que des dialogues culturels et des expositions, ainsi que des spectacles artistiques visant à promouvoir la coopération culturelle mondiale.

Xinhua/VNA/CVN

