La beauté de la soie dans l’exposition de la peintre Nguyên Thu Huong

L’exposition présente également le recueil de peintures "Le Parfum de la soie" (Éditions Hồng Đức, 2025), compilé par Trân Hâu Tuân, qui retrace le parcours artistique de Nguyên Thu Huong dans la peinture sur soie depuis plus de 15 ans.

À la différence des œuvres de peinture sur soie représentant des femmes nues, réalisées par des peintres hommes, où le désir de beauté et les éléments de fertilité sont souvent mis en avant, la soie de Nguyên Thu Huong évite les effets brillants pour suggérer la peau ou les teintes diluées pour prolonger la chevelure… Elle préfère évoquer une silhouette teintée de vert émeraude ou de jaune éclatant, un visage qui se fond dans l’arrière-plan d’un tableau…

On peut dire que la peinture sur soie de Nguyên Thu Huong est une harmonie de l’âme féminine moderne - discrète, pudique, mais toujours forte et empreinte de sensualité.

À l’instar de plusieurs artistes contemporains de la soie, Nguyên Thu Huong intègre dans son travail de nombreuses techniques graphiques, dans une volonté de s’éloigner de la peinture figurative traditionnelle en trois dimensions.

La soie, matériau porteur d’une impression de fragilité et de rêve diffus, combinée à la technique picturale floue et diluée, est transformée par Nguyên Thu Huong (et d’autres artistes du genre) grâce à des contours marqués et des aplats de couleurs unies.

Nguyên Thu Huong confie : "Aujourd’hui, la peinture sur soie est de plus en plus appréciée par les jeunes, qui la pratiquent plus qu’à l’époque où j’étais étudiante. À travers mes expositions personnelles, j’ai observé ma propre évolution. Au départ, si j’ai choisi la soie comme matériau principal, c’était parce que peu de gens la choisissaient. Mais avec le temps, j’ai ressenti le besoin de contribuer, même modestement, à cette matière de peindre. C’est ainsi que j’ai commencé à approfondir ma connaissance de la soie. Dans mon travail, je cherche à transformer la perception du spectateur - aussi bien visuelle que tactile - face à la soie.…"

Texte et photos : Minh Thu/CVN