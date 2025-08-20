La Slovénie envoie en Jordanie son premier lot d'aide humanitaire pour Gaza

>> En Slovénie, ces fières "deux-chevaux" qui avalent la route à pas de tortue

>> Gaza : survie quotidienne de ses habitants

>> L'Égypte envoie un 18e convoi humanitaire à Gaza

Cette aide, composée de denrées alimentaires et de couvertures provenant des réserves du ministère, a été transportée par un avion-cargo militaire Spartan. Deux autres vols sont prévus et toutes les livraisons devraient être achevées d'ici la fin du mois d'août. Selon le ministère, la cargaison a été réceptionnée en Jordanie dans un aéroport militaire près d'Amman. Le ministre de la Défense Borut Sajovic a souligné l'importance de cette opération, notant que les Gazaouis avaient enduré près de deux ans de conflit avec une aide humanitaire limitée parvenant dans leur enclave. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement slovène a approuvé une aide humanitaire supplémentaire pour la bande de Gaza d'un montant de 870.500 euros (environ un million de dollars), principalement sous forme de nourriture et de couvertures.

Xinhua/VNA/CVN