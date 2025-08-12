Espagne : un mort dans l'un des incendies de forêt

"Je déplore profondément le décès de l'homme qui avait été grièvement blessé lors de l'incendie de forêt de Tres Cantos", localité à 25 km du Centre de Madrid, a écrit sur les réseaux sociaux, Isabel Diaz Ayuso, présidente de la communauté de Madrid. L'homme décédé avait subi de graves brûlures sur presque tout le corps, ont annoncé précédemment les autorités locales. Des centaines d'habitants ont été évacués et l'un d'entre eux souffre de "douleurs thoraciques", selon les autorités. "En à peine 40 minutes, le feu a progressé de six kilomètres", a expliqué dans la nuit à la presse Carlos Novillo, conseiller à l'environnement de la région de Madrid. Dès le 12 août matin, les autorités régionales de Madrid ont indiqué sur les réseaux sociaux que la lutte contre l'incendie avait "évolué favorablement pendant la nuit" et que le feu était circonscrit. Mais les plages de Tarifa, en Andalousie, ont de nouveau été menacées par les flammes venant des forêts des montagnes voisines, obligeant à évacuer rapidement des milliers de touristes. Ces deux nouveaux incendies s'ajoutent aux dizaines d'autres qui touchent l'Espagne le 12 août et qui ont contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.

APS/VNA/CVN