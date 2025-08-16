République tchèque : trois blessés dans l'explosion d'une usine chimique

Les deux blessés graves ont été transportés par hélicoptère aux centres de traitement des brûlures, tandis que l'homme souffrant de brûlures modérées a été transporté au service d'urgence de l'hôpital de Pardubice, a rapporté l'agence de presse tchèque, citant un porte-parole des services ambulanciers. Sur son site Internet, Synthesia indique que cet accident opérationnel est survenu peu après 14h00 et qu'il a été "résolu immédiatement". La compagnie ajoute qu'aucun autre risque ne subsiste dans la zone alentours et qu'une investigation est en cours sur les causes de cet incident, en coopération avec la police tchèque.

Xinhua/VNA/CVN