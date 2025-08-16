Pluies diluviennes au Niger : 23 morts depuis le début de l'année

Les pluies diluviennes qui se sont abattues cette année sur le Niger ont fait 23 morts et 21 blessés, a annoncé jeudi 14 août le lieutenant-colonel Ali Abdoul Azize, commandant du Groupement national des sapeurs-pompiers.

Ces pluies ont également provoqué l'effondrement de 3.615 maisons et sinistré 5.855 ménages représentant une population de 42.559 personnes, a-t-il ajouté lors d'un point de presse. Le commandant des sapeurs-pompiers a rappelé aux populations l'importance d'éviter de traverser les cours d'eau pendant qu'il pleut et même après, et de quitter les zones potentiellement dangereuses ainsi que les habitats rendus précaires. En 2024, les pluies avaient fait 396 morts et 206.474 ménages sinistrés.

Xinhua/VNA/CVN