L'ONU affirme poursuivre son soutien à l'Irak après la fin de la mission MANUL

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Irak, Mohammed Al-Hassan, a affirmé mardi 19 août que les Nations unies poursuivraient leur de soutien à l'Irak même après l'expiration du mandat de la Mission d'assistance de l'ONU pour l'Irak (MANUL), prévue fin 2025.

>> Accord entre l'Irak et le géant pétrolier BP pour développer des champs pétroliers

>> Quatre combattants de l'EI abattus dans des frappes aériennes dans le Centre de l'Irak

Dans une déclaration reprise par les médias irakiens, Al-Hassan a déclaré que la mission de l'ONU en Irak achèverait ses travaux d'ici la fin de l'année, mais que "les fondements sur lesquels elle a fonctionné ne disparaîtraient pas avec la fin de ses activités". "L'ONU continuera de collaborer avec le peuple irakien, la présidence irakienne et le gouvernement irakien", a souligné l'émissaire onusien. Par ailleurs, Al-Hassan a salué les efforts du peuple et du gouvernement irakiens pour soutenir la mission "même dans les moments les plus difficiles", ajoutant que "ce que nous avons accompli ensemble en Irak profitera à toute la région".

APS/VNA/CVN