Le secrétaire général de l'ONU condamne le meurtre de six journalistes palestiniens à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné le meurtre de six journalistes palestiniens tombés en martyrs suite à une frappe aérienne israélienne à Gaza le 10 août, a déclaré le 11 août Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général.

"Ces nouveaux meurtres mettent en évidence les risques extrêmes auxquels les journalistes continuent à faire face lorsqu'ils couvrent cette agression barbare", a déclaré M. Dujarric lors d'un point de presse quotidien. Le secrétaire général a appelé à une enquête indépendante et impartiale sur cette attaque, a-t-il ajouté. Au moins 242 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs à Gaza depuis le début de l'agression sioniste, a souligné le porte-parole. Le secrétaire général rappelle que les journalistes et les professionnels des médias doivent être respectés, protégés et autorisés à exercer leur travail sans être intimidés, blessés ou tués, a déclaré M. Dujarric.

APS/VNA/CVN