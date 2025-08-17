France : deux morts dans le crash d'aéronefs dans le Sud-Est

>> Crash d'un avion militaire sur une école au Bangladesh : le bilan monte à 27 morts
>> Condoléances à la Russie après le tragique accident d'un avion de ligne
Un avion tracteur et un avion planeur ont décollé peu après 13h00 (11h00 GMT) de l'aérodrome de Barcelonnette et l'accident est survenu peu après dans la vallée de l'Ubaye, selon le même source. Un feu s'est propagé à la végétation et a été rapidement maîtrisé, ont précisé les pompiers du département. Les circonstances de l'accident restent à déterminer, a indiqué la gendarmerie.
AFP/VNA/CVN