ONU : engagement en faveur d'un Burkina Faso

>> Burkina Faso : plusieurs dizaines de terroristes "neutralisés" au cours des deux dernières semaines

>> Burkina Faso : le FMI débloque près de 33 millions de dollars supplémentaires

"Plus que jamais, les Nations unies réaffirment leur engagement en faveur d'un Burkina Faso souverain, stable et résilient, en s'appuyant sur des alliances stratégiques avec les institutions nationales, les partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé et les communautés", selon le rapport publié par l'ONU et consulté par Xinhua mercredi 13 août. Ce rapport annuel met en lumière les réalisations clés et les résultats tangibles obtenus, qui traduisent l'engagement collectif des agences de l'ONU et du gouvernement du Burkina Faso en faveur d'un développement inclusif, durable et résilient. Il illustre également la capacité du Système des Nations unies à rassembler les parties prenantes nationales et régionales pour accélérer l'opérationnalisation du nexus humanitaire-développement-paix, dans un contexte marqué par une demande croissante d'assistance humanitaire, selon la même source.

Xinhua/VNA/CVN