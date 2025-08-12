La Russie déjoue un attentat visant un haut responsable militaire

Le Service fédéral de sécurité russe a dit avoir arrêté une personne ayant la double nationalité russe et ukrainienne qui tentait de faire usage d'une voiture piégée pour commettre cet attentat. Le véhicule, rempli de plus de 60 kilos d'explosifs, devait exploser au passage de l'officier de haut rang, a ajouté le FSB. Au cours de l'année écoulée, les autorités russes ont fait état de nombreux complots déjoués impliquant des voitures piégées et d'autres engins explosifs, accusant souvent les services spéciaux ukrainiens de les avoir orchestrés. Dans un incident très médiatisé, le général russe Iaroslav Moskalik, chef adjoint de la direction générale opérationnelle de l'état-major russe, avait été tué dans l'explosion d'une voiture dans la région de Moscou le 25 avril dernier.

Xinhua/VNA/CVN