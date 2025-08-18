L'ASEAN franchit une étape historique en octobre avec l'adhésion du Timor-Leste

Cette décision intervient près de 14 ans après la demande d'adhésion du pays en 2011. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Datuk Seri Mohamad Hasan, a déclaré lors d'une conférence de presse le 16 août que la plupart des exigences de l'ASEAN avaient déjà été satisfaites par le Timor-Leste. Il a également souligné que l'ASEAN avait affiché un fort consensus sur l'admission du Timor-Leste lors du prochain sommet et s'est engagée à continuer de soutenir le pays pour l'aider à remplir ses obligations en tant que membre. Cet élargissement renforcera non seulement la position et l'influence de l'ASEAN, mais réaffirmera également l'engagement du bloc à bâtir une région unie et prospère. Ce développement revêt une importance politique tout en ouvrant de nouvelles opportunités de coopération économique, permettant au Timor-Leste de s’intégrer plus profondément dans la croissance de l’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN