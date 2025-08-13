Australie : un coup de feu parti lors d'une arrestation à l'aéroport de Sydney

La Police fédérale australienne a confirmé que des agents avaient arrêté un homme dans le terminal domestique T2 de l'aéroport mercredi matin 13 août après qu'un coup de feu a été accidentellement tiré. Dans un communiqué, la police a indiqué qu'une enquête sur l'incident avait été ouverte et qu'il n'y avait plus de menace pour le public. La chaîne ABC a rapporté que l'homme était en train d'être maîtrisé par des agents de police lors d'une altercation lorsque le coup de feu est parti. L'aéroport de Sydney a déclaré dans un communiqué qu'aucune blessure n'avait été signalée et qu'il collaborait avec la police. "L'aéroport fonctionne normalement", a-t-il précisé. La police a ajouté que de plus amples informations sur l'incident seraient communiquées en temps opportun.

Xinhua/VNA/CVN