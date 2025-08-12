icon search
Le MAE hongrois réitère son appel à un cessez-le-feu et au dialogue dans le conflit Russie - Ukraine

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a réitéré le 11 août la position de la Hongrie selon laquelle le conflit Russie - Ukraine devrait être résolu par la diplomatie plutôt que par une confrontation militaire.

>> Conflit Russie - Ukraine : Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine le 15 août en Alaska

>> Déclaration commune de dirigeants européens avant la rencontre Trump - Poutine

>> L'Europe veut que l'Ukraine prenne part aux négociations de paix américano-russes

Il a fait ces remarques dans un message publié sur Facebook, soulignant que la Hongrie a toujours plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et d'un dialogue diplomatique. M. Szijjarto a déclaré que son pays anticipait avec intérêt le Sommet Trump - Poutine, prévu le 15 août en Alaska, le considérant comme une étape potentielle vers la paix. Il a également indiqué avoir évoqué ce sommet lors d'une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre russe Denis Mantourov.

Xinhua/VNA/CVN

#Russie #Ukraine #conflit #dialogue

