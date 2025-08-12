Le MAE hongrois réitère son appel à un cessez-le-feu et au dialogue dans le conflit Russie - Ukraine

>> Conflit Russie - Ukraine : Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine le 15 août en Alaska
>> Déclaration commune de dirigeants européens avant la rencontre Trump - Poutine
>> L'Europe veut que l'Ukraine prenne part aux négociations de paix américano-russes
Il a fait ces remarques dans un message publié sur Facebook, soulignant que la Hongrie a toujours plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et d'un dialogue diplomatique. M. Szijjarto a déclaré que son pays anticipait avec intérêt le Sommet Trump - Poutine, prévu le 15 août en Alaska, le considérant comme une étape potentielle vers la paix. Il a également indiqué avoir évoqué ce sommet lors d'une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre russe Denis Mantourov.
Xinhua/VNA/CVN