Le MAE hongrois réitère son appel à un cessez-le-feu et au dialogue dans le conflit Russie - Ukraine

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a réitéré le 11 août la position de la Hongrie selon laquelle le conflit Russie - Ukraine devrait être résolu par la diplomatie plutôt que par une confrontation militaire.