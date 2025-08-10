icon search
Gaza : survie quotidienne de ses habitants

À Gaza, les habitants tentent de survivre au milieu des destructions. L’aide humanitaire arrive par largages aériens, offrant un souffle d’espoir.

>> Le désespoir à Gaza entraîne un effondrement de la loi et de l'ordre, selon le chef de l'OMS

>> Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme exhorte Israël à arrêter son projet de prise de contrôle de Gaza

>> Gaza : réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU le 10 août

Des colis d'aide humanitaire ont été largués sur la ville de Gaza, le 8 août 2025. 
Des enfants marchent au milieu de décombres après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Al-Rimal, à l'ouest de la ville de Gaza, le 8 août 2025.
Un garçon est assis au milieu de décombres après une frappe aérienne israélienne dans le quartier d'Al-Rimal, à l'ouest de la ville de Gaza, le 8 août 2025.

Xinhua/VNA/CVN

