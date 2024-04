L'exposition "Route vers Diên Biên" s'ouvrira le 26 avril

Photo : BTMT/CVN

L'exposition présentera 70 peintures, œuvres graphiques, sculptures, croquis, affiches, réalisées par 34 auteurs pendant la période 1949-2009. Avec une méthode d'exposition traditionnelle combinée à l'application de la technologie de projection cinémagraphique et d'espaces interactifs, l'exposition permettra aux visiteurs de revivre les moments forts de la bataille de Diên Biên Phu d'autrefois.

Elle sera ouverte du 26 avril au 15 mai, au Musée des beaux-arts du Vietnam, au 66 rue Nguyên Thai Hoc, à Hanoï.

Dans le cadre de l'exposition, aura lieu des programmes Art Talk ayant pour thème "La route vers Diên Biên" à 09h00 le 27 avril, et "Souvenirs de l'artiste et martyr Tô Ngoc Vân" à 09h00 le 11 mai.

À l'approche du 70e anniversaire de la victoire historique de Diên Biên Phu qui sera commémoré le 7 mai, le Comité populaire de la province de Diên Biên déploie l'installation de systèmes d'écran LED dans plusieurs endroits de cette localité.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme, ces grands écrans permettront aux habitants et touristes de suivre directement et intégralement la cérémonie de commémoration.

En outre, un projet d'installation du système d'éclairage du pont Muong Thanh est également en cours pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, financé par l'Agence française de féveloppement (AFD) et la ville française de Lyon.

VNA/CVN