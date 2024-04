Publication d’un décret sur la protection et la promotion des patrimoines culturels immatériels

Le gouvernement vient de publier le décret N°39/2024 stipulant des mesures pour gérer, protéger et promouvoir la valeur du patrimoine culturel immatériel sur les listes de l'UNESCO et la Liste des patrimoines culturels immatériels nationaux.

Le décret souligne les principes de gestion, de protection et de promotion des patrimoines culturels immatériels en respectant la sûreté de la communauté et de la société, l’environnement, la diversité culturelle, le rôle de la communauté d’accueil et des caractéristiques ethniques et régionales.

Ce documant dispose également des contenus accordant la priorité à la protection des patrimoines culturels immatériels menacés d'érosion ou de perte, du patrimoine des communautés ethniques vivant dans les zones montagneuses, isolées et frontalières, des îles et des groupes ethniques confrontés à des difficultés spécifiques.

Il indique clairement que l'inventaire du patrimoine culturel immatériel est appliqué sur sept types de patrimoines : langue et écriture, littérature populaire, arts du spectacle populaires, coutumes et croyances, métiers artisanaux traditionnels, fêtes traditionnelles, savoirs populaires.

Le délais d'inventaire est tous les 6 ans pour les patrimoines inscrits sur la Liste représentative de l'UNESCO, tous les 4 ans pour les patrimoines nécessitant une sauvegarde d'urgence, et tous les 3 ans à compter de la date de l'inscription pour les patrimoines classés au niveau national.

Des festivals de tous les types de patrimoines culturels immatériels sont organisés tous les 3 ans à l'échelle nationale et internationale par les organes de gestion relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

