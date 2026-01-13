La sauce de poisson Tĩn fait son entrée dans une grande chaîne de supermarchés aux États-Unis

Après près de dix ans de reconstruction de sa marque sur le marché national, la sauce de poisson Tĩn de Phan Thiêt, forte d’une tradition de plus de 300 ans, est pour la première fois commercialisée au sein du réseau de supermarchés Costco aux États-Unis.

>> Le Festival du nuoc mam vietnamien séduit les touristes étrangers

>> Préserver l’âme de la mer et hisser la marque de nuoc mam de Phu Quôc

>> OCOP de Thanh Hoa : une vitrine territoriale qui monte en puissance

Le 7 janvier, Trân Ngoc Dung, directeur de la Sarl Seagull (quartier de Phu Thuy, province de Lâm Dông), a annoncé que la sauce de poisson Tĩn, conditionnée dans des jarres en céramique traditionnelle, venait d’être mise en rayon dans les magasins Costco aux États-Unis. Il s’agit ainsi de la première marque vietnamienne de sauce de poisson traditionnelle à intégrer le système de distribution d’un des plus grands groupes de grande distribution au monde.

"Un premier lot de cinq conteneurs est déjà arrivé au port et a été livré aux magasins Costco en Californie. À terme, la distribution s’étendra à la majorité des États américains" a précisé M. Dung, ajoutant que l’entreprise prévoit d’exporter environ deux millions de litres vers ce marché en 2026.

La sauce de poisson Tĩn possède une histoire de plus de trois siècles à Phan Thiêt. Il s’agit d’une sauce de poisson pure et dense, également appelée nước mắm nhĩ (première extraction), élaborée à partir d’anchois frais fermentés naturellement avec du sel raffiné. Après 12 mois de maturation, la sauce ayant atteint son niveau optimal de qualité est soutirée des cuves en bois, puis mise en jarres en céramique pour sa conservation et sa distribution.

Longtemps tombée dans l’oubli pendant près d’un demi-siècle pour diverses raisons, la marque Tĩn a été relancée par le directeur de la Sarl Seagull à partir de 2016, parallèlement à la création du Musée de la sauce de poisson du village de pêcheurs traditionnel de Phan Thiêt, destiné à promouvoir ce patrimoine auprès des visiteurs.

Selon Trân Ngoc Dung, après avoir rétabli avec succès sa présence sur le marché intérieur, l’ambition de l’entreprise est désormais de porter la sauce de poisson Tĩn de sa région natale sur les marchés internationaux, notamment auprès de la diaspora vietnamienne, mais aussi des consommateurs étrangers amateurs de cuisine asiatique.

Pour répondre aux exigences du marché américain, M. Dung s’est rendu personnellement aux États-Unis pendant deux ans afin d’en étudier les spécificités, les habitudes de consommation et l’usage des sauces et condiments. Sur cette base, les équipes ont ajusté le produit : une odeur moins prononcée, une salinité modérée et une conformité stricte aux normes relatives à l’histamine.

Avant l’exportation, la sauce de poisson Tĩn est également soumise à un processus de pasteurisation par chauffage continu utilisant une technologie avancée, permettant de limiter la charge microbienne tout en préservant les arômes naturels. Ce procédé garantit le respect des normes de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Costco est l’une des plus grandes chaînes de distribution américaines, offrant aux consommateurs une large gamme de produits à prix compétitifs, sous réserve d’un abonnement annuel et d’achats en grande quantité. Une majorité de ménages américains privilégient ce modèle d’achat.

Texte et photos : Khai Nguyên - Câm Sa/CVN