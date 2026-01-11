VinFast VF 6 récompensé comme “Meilleur rapport qualité-prix de l’année” en Inde

Grâce à son excellent compromis entre tarif, dotation technologique et aspect pratique, le VinFast VF 6 a décroché le prix du "Meilleur rapport qualité-prix de l'année" aux Autocar India Awards 2026.

Sacré "Meilleur rapport qualité-prix de l'année" lors des Autocar India Awards 2026 à Mumbai, le VinFast VF 6 confirme son statut de référence. Ce prix vient récompenser l'alchimie réussie entre accessibilité et prestations technologiques, répondant ainsi parfaitement aux attentes de pragmatisme des conducteurs indiens.

Selon le jury, le VF 6 séduit par son approche pragmatique, axée sur les coûts d’exploitation à long terme, la sécurité et la praticité en milieu urbain. Appartenant au segment des SUV électriques compacts (segment B), le modèle affiche un design compact et robuste, parfaitement adapté aux conditions de circulation dense. L’habitacle est optimisé pour le conducteur et les passagers, intégrant des technologies intelligentes ainsi que le pack avancé d’aides à la conduite ADAS, renforçant la sécurité et le confort au quotidien.

Un représentant d’Autocar India a souligné que trouver le juste équilibre entre prix de vente et valeur d’usage constitue un défi majeur en Inde. Dans ce contexte, le VF 6 a été particulièrement apprécié pour ses équipements complets, sa grande praticité et son prix accessible pour ce segment, offrant ainsi une valeur supérieure par rapport au montant investi par les utilisateurs.

Cette récompense aux Autocar India Awards 2026 vient s’ajouter à une série d’étapes marquantes pour VinFast dans son expansion internationale. Selon Tapan Ghosh, Directeur général de VinFast Inde, cette reconnaissance de la part des experts constitue une motivation pour poursuivre le développement de solutions de mobilité électrique sûres, durables et adaptées aux besoins locaux. En parallèle de la stratégie de la marque visant à bâtir un écosystème complet de véhicules électriques en Inde, le VF 6 est considéré comme un élément clé pour accélérer la transition vers une mobilité verte dans l’un des marchés automobiles les plus dynamiques au monde.

Texte et photo : Minh Thu/CVN