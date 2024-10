Le Festival du nuoc mam vietnamien séduit les touristes étrangers

Photo : CPV/VNA/CVN

Maria, une touriste française visitant pour la première fois Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'elle avait découvert le festival par hasard en se promenant à l'intersection des rues Nguyên Huệ et Lê Loi. Au départ, elle pensait qu'il s'agissait d’une aire de restauration en plein air. Ce n'est qu'après avoir fait le tour qu'elle s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un festival consacré à la sauce de poisson.

Maria a expliqué qu'elle n'était "pas étrangère" au nuoc mam, car elle fréquente régulièrement des restaurants vietnamiens en France où la plupart des plats sont assaisonnés avec cet ingrédient. Elle l'utilise également dans la préparation de certains plats asiatiques.

"En France, j'achète généralement du nuoc mam dans les supermarchés asiatiques, parfois vietnamiens, pour environ 3 à 4 euros la bouteille", a précisé Maria, ajoutant qu'elle pourrait acheter quelques bouteilles lors du festival.

Thomas, un autre touriste français, a partagé qu'il visitait régulièrement le Vietnam et connaissait la sauce de poisson depuis son enfance grâce à la présence de nombreux restaurants vietnamiens en France. Lui et son ami sont tombés par hasard sur le festival en se promenant et ont dégusté des bánh xèo et des bánh căn accompagnés d'une sauce de poisson aigre-douce.

Il a ajouté que la sauce de poisson vietnamienne est unique car elle peut offrir une grande diversité de saveurs en fonction des épices ajoutées, comme l'ail, le piment, le sucre ou le citron.

"Le nuoc mam pur est également très facile à consommer, il n'est pas du tout trop fort et convient parfaitement à la préparation de plats asiatiques", a expliqué Thomas.

Photo : VNA/CVN

Le festival de la sauce de poisson présente plus de 150 stands mettant en avant les produits d'entreprises de sauce de poisson traditionnelle à travers tout le pays. L'événement comprend également des stands de cuisine de rue et de plats utilisant la sauce de poisson comme ingrédient principal, ainsi qu'une zone dédiée à la reconstitution des étapes de fabrication. Des démonstrations culinaires sont également organisées tout au long des cinq jours pour promouvoir et célébrer le nuoc mam auprès des visiteurs.

Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le festival n'était pas seulement un événement culinaire, mais marquait également une étape importante dans le développement de la gastronomie vietnamienne. Il a ajouté que cet événement enrichissait la programmation de la ville, lui permettant de se hisser à la hauteur de son titre de "ville des festivals".

Selon Hô Kim Liên, présidente de l'Association vietnamienne de la sauce de poisson traditionnelle, le festival contribue également à honorer les villages de production de sauce de poisson traditionnels des trois régions du pays. "En consommant la sauce de poisson traditionnelle, les Vietnamiens préservent la culture et les métiers ancestraux", a-t-elle affirmé.

CPV/VNA/CVN