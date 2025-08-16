Trump dit avoir eu une "réunion très productive" avec Poutine

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi 15 août avoir eu une "réunion très productive" avec son homologue russe Vladimir Poutine à Anchorage, dans l'État américain de l'Alaska.

>> Conflit Russie - Ukraine : Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine le 15 août en Alaska

>> La Russie s'attend à ce que la prochaine rencontre Poutine - Trump après l'Alaska se tienne en Russie

>> Déclaration commune de dirigeants européens avant la rencontre Trump - Poutine

Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux dirigeants ont donné une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs discussions à la base militaire Elmendorf-Richardson.

M. Trump a dit lors de la conférence de presse qu'ils s'étaient mis d'accord sur de nombreux points, ajoutant que les deux parties avaient fait des progrès, mais qu'aucun accord n'avait été conclu.

M. Poutine a indiqué être d'accord pour que la sécurité de l'Ukraine soit assurée, ajoutant que l'entente conclue avec M. Trump permettrait de se rapprocher de cet objectif et ouvrirait la voie à la paix en Ukraine.

Xinhua/VNA/CVN