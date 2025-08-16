>> Conflit Russie - Ukraine : Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine le 15 août en Alaska
>> La Russie s'attend à ce que la prochaine rencontre Poutine - Trump après l'Alaska se tienne en Russie
>> Déclaration commune de dirigeants européens avant la rencontre Trump - Poutine
|Le président américain Donald Trump (droite) et son homologue russe Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse conjointe à la base Elmendorf-Richardson à Anchorage, en Alaska (États-Unis), le 15 août 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Les deux dirigeants ont donné une conférence de presse conjointe à l'issue de leurs discussions à la base militaire Elmendorf-Richardson.
M. Trump a dit lors de la conférence de presse qu'ils s'étaient mis d'accord sur de nombreux points, ajoutant que les deux parties avaient fait des progrès, mais qu'aucun accord n'avait été conclu.
M. Poutine a indiqué être d'accord pour que la sécurité de l'Ukraine soit assurée, ajoutant que l'entente conclue avec M. Trump permettrait de se rapprocher de cet objectif et ouvrirait la voie à la paix en Ukraine.
Xinhua/VNA/CVN