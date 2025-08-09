La Russie s'attend à ce que la prochaine rencontre Poutine - Trump après l'Alaska se tienne en Russie

Après leur sommet prévu le 15 août en Alaska, la Russie s'attend à ce que la prochaine rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump ait lieu en Russie, a déclaré samedi 9 août le conseiller présidentiel russe Youri Ouchakov.

"Si nous regardons vers l'avenir, alors, naturellement, nous devrions viser à ce que la prochaine rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump ait lieu sur le territoire russe, a dit M. Ouchakov, cité par l'Agence de presse TASS. Une invitation correspondante a déjà été envoyée au président américain".

M. Ouchakov avait confirmé auparavant que M. Poutine et M. Trump se rencontreraient en Alaska le 15 août. Cette réunion portera sur la recherche d'un règlement pacifique à long terme du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

