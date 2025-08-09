La Russie s'attend à ce que la prochaine rencontre Poutine - Trump après l'Alaska se tienne en Russie

>> Une rencontre Trump-Poutine prévue "dans les prochains jours", selon le Kremlin
>> Conflit Russie - Ukraine : Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine le 15 août en Alaska
|Le président américain Donald Trump (gauche), photographié à Morristown dans le New Jersey (États-Unis) le 23 mai, et son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 28 mai.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Si nous regardons vers l'avenir, alors, naturellement, nous devrions viser à ce que la prochaine rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump ait lieu sur le territoire russe, a dit M. Ouchakov, cité par l'Agence de presse TASS. Une invitation correspondante a déjà été envoyée au président américain".
M. Ouchakov avait confirmé auparavant que M. Poutine et M. Trump se rencontreraient en Alaska le 15 août. Cette réunion portera sur la recherche d'un règlement pacifique à long terme du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Xinhua/VNA/CVN