La RPDC teste un nouveau système de missiles antiaériens

>> La RPDC teste un nouveau type de missile balistique à portée intermédiaire

>> La RPDC teste des missiles de croisière stratégiques

Le test a démontré la réactivité et la grande fiabilité de l'ensemble de ce nouveau système de missiles antiaériens en situation de combat, selon KCNA. Kim Jong-un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires de l'État de la RPDC, a supervisé le tir d'essai, et a déclaré que l'armée serait équipée de ce système défensif.

Xinhua/VNA/CVN