RPDC : le chef suprême supervise le tir d'essai de nouveaux missiles de défense aérienne

|Le dirigeant de la RPDC supervise l'essai d'un nouveau missile de défense aérienne le 23 août.
|Photo : KCNA/VNA/CVN
Les nouveaux systèmes d'armes de missiles de défense aérienne ont démontré des capacités de combat supérieures avec une réponse rapide à diverses cibles aériennes, telles que les drones d'attaque et les missiles de croisière. Leurs modes d'opération et de réaction ont été décrits comme innovants, avec une technologie nouvelle et distinctive, selon KCNA, citant une évaluation du tir d'essai menée par l'Administration des missiles du pays.
L'évaluation a conclu que les caractéristiques technologiques des nouveaux projectiles sont très adaptées à la destruction de diverses cibles aériennes, a indiqué KCNA.
Xinhua/VNA/CVN