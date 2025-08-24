RPDC : le chef suprême supervise le tir d'essai de nouveaux missiles de défense aérienne

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a procédé samedi 23 août au tir d'essai de deux nouveaux types améliorés de missiles de défense aérienne afin d'examiner leurs capacités de combat, a rapporté dimanche 24 août l'agence de presse officielle KCNA (Korean Central News Agency) précisant que Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC, a supervisé l'événement.

>> La RPDC teste un nouveau système de missiles antiaériens

>> Le dirigeant suprême de la RPDC assiste à un exercice tactique conjoint

>> Le dirigeant suprême de la RPDC rencontre un haut responsable russe

Photo : KCNA/VNA/CVN

Les nouveaux systèmes d'armes de missiles de défense aérienne ont démontré des capacités de combat supérieures avec une réponse rapide à diverses cibles aériennes, telles que les drones d'attaque et les missiles de croisière. Leurs modes d'opération et de réaction ont été décrits comme innovants, avec une technologie nouvelle et distinctive, selon KCNA, citant une évaluation du tir d'essai menée par l'Administration des missiles du pays.

L'évaluation a conclu que les caractéristiques technologiques des nouveaux projectiles sont très adaptées à la destruction de diverses cibles aériennes, a indiqué KCNA.

Xinhua/VNA/CVN