La RPD de Corée effectue deux essais de missile de croisière de longue portée

>> Le président sud-coréen chercher à réduire les tensions militaires avec la RPDC

>> La RPDC procède à des essais de tir de missiles de croisière stratégiques mer-sol

>> Le président sud-coréen propose de rétablir les canaux de communication avec la RPDC

La République populaire démocratique de Corée a procédé à deux tirs d'essai en mer de missiles de croisière de longue portée, ont annoncé lundi 29 décembre les médias d'État. Au cours de cet exercice organisé dimanche 28 décembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé les opérations et appelé à un développement "illimité et soutenu" des forces nucléaires de son pays, a écrit l'agence de presse KCNA. Celle-ci a d'abord fait état d'un seul tir, avant de mentionner deux projectiles au total tirés au-dessus de la mer Jaune. L'objectif de cet exercice était d'évaluer "la posture de riposte et la capacité de combat des sous-unités de missiles de longue portée", a dit KCNA.

APS/VNA/CVN