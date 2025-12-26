Japon : un tremblement de terre de magnitude 5,6 frappe la préfecture d'Aomori

>> Séisme de magnitude 5,5 au large d'Aomori, dans le Nord-Est du Japon
>> Japon: un tremblement de terre de magnitude de 5,9 secoue la préfecture d'Aomori
>> Japon : au moins 30 blessés après un fort séisme et un tsunami
La secousse est survenue à 01h17 du matin, heure locale, au large de la côte pacifique d'Aomori, à une profondeur de 40 km, avec une intensité de 3 sur 7 selon l'échelle japonaise de mesure des séismes, rapporte l'Agence météorologique japonaise. L'épicentre du séisme était situé à une latitude de 41,2 degrés Nord et une longitude de 142,6 degrés Est. Aucune alerte au tsunami n'a été publiée.
Xinhua/VNA/CVN