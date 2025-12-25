Le Conseil présidentiel libyen nomme un chef d'état-major intérimaire de l'armée

Le chef d'état-major de l'armée libyenne, Mohammed al-Haddad, et quatre autres responsables militaires ont été tués mardi soir 23 décembre dans le crash de leur avion d'affaires au sud d'Ankara, ont indiqué les autorités libyennes et turques. Le Premier ministre libyen Abdul-Hamid Dbeibah a confirmé les décès, notant que la tragédie a eu lieu alors qu'ils rentraient d'une visite officielle en Turquie. Il a ajouté que le gouvernement mènerait une enquête sur "les circonstances de l'accident". Depuis le soulèvement de 2011 ayant renversé l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, la Libye reste divisée entre deux administrations rivales : le gouvernement d'union nationale à Tripoli, reconnu par l'ONU, et un autre exécutif basé dans l'est soutenu par l'Armée nationale libyenne sous le commandement de Khalifa Haftar.

