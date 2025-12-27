Grèce : quatre personnes tuées dans une avalanche

>> Savoie : deux morts dans une avalanche sous le col de l'Iseran

>> Pagaille dans les Alpes après d'énormes chutes de neige

>> Népal : au moins sept personnes tuées dans une avalanche

Les secours grecs étaient à la recherche de trois randonneurs âgés de 30 à 35 ans, tous des hommes, disparus mercredi 24 décembre et n'avaient pas été informés qu'une quatrième personne, une femme d'environ 35 ans, se trouvait également avec eux, selon la même source. Les quatre personnes ont été retrouvées non loin de l'endroit où, vendredi après-midi 26 décembre, les équipes de secours avaient découvert des traces de leur passage en particulier des empreintes de pas dans ce massif connu pour la randonnée et l'alpinisme. Une vaste opération de recherche avait été mise en place dans ce massif très escarpé et isolé avec l'utilisation de drones et de chiens spécialement entraînés. Le président de la communauté de Athanasios Diakos, point de départ fréquent pour des randonnées et ascensions, avait expliqué plus tôt que les opérations de recherche se déroulaient "dans des conditions particulièrement difficiles". Konstantinos Mastrokostopoulos, cité par l'agence de presse grecque ANA, avait pointé "des températures basses et une visibilité limitée dans la partie nord des monts Vardousia". Le point culminant des monts Vardousia, le mont Korakas, atteint 2.495 m et est l'un des plus élevés de Grèce.

APS/VNA/CVN