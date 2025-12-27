Un joueur remporte 1,8 milliard de dollars à la loterie américaine

>> Un jackpot à 1,6 milliard d’USD à la loterie américaine

>> Un jackpot record de 1,9 milliard d'USD à la loterie américaine le 7 novembre

C'est le deuxième plus gros gain jamais remporté à la loterie américaine. Le billet gagnant a été vendu à Cabot, dans l'Arkansas. Le gagnant du jackpot a le choix entre un versement unique de 834,9 millions de dollars ou une rente versée sur une période d'environ 30 ans, correspondant au montant total du gain. Ces deux options sont avant impôts. Le plus gros gain de la loterie américaine s'élève à 2,04 milliards de dollars, attribué en novembre 2022 à une personne ayant acheté son billet en Californie. Les chances de gagner le jackpot du Powerball sont de 1 sur 292,2 millions. Pour le prochain tirage qui aura lieu samedi soir, le jackpot du Powerball est réinitialisé à 20 millions de dollars.

APS/VNA/CVN