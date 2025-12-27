La junte birmane lève le couvre-feu à Yangon

Le Conseil d’administration de l’État du Myanmar a levé, le 27 décembre, le couvre-feu en vigueur à Yangon depuis le coup d’État de 2021. Cette décision a été prise dans la perspective des prochaines élections législatives.

Initialement, le couvre-feu à Yangon - la plus grande ville du Myanmar, qui compte environ 7 millions d’habitants - était en vigueur de la soirée jusqu’à l’aube. Il a ensuite été progressivement réduit à une tranche horaire quotidienne d'une à trois heures, avant d’être finalement levé dans son intégralité. Selon le porte-parole du Conseil, Zaw Min Tun, la situation sécuritaire dans la région de Yangon s’est améliorée. Le communiqué officiel précise que cette mesure vise à favoriser la reprise des activités économiques, sociales et religieuses, à faciliter les déplacements de la population et à soutenir le développement des entreprises. Le Myanmar a entamé le processus électoral avec une première phase de vote organisée le 28 décembre, suivie d’une deuxième prévue le 11 janvier et d’une troisième le 25 janvier 2026.

VNA/CVN