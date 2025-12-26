Mexique : dix morts et 32 blessés dans le renversement d'un bus

Dix personnes ont été tuées et 32 autres blessées après qu'un bus a plongé dans un ravin à Zontecomatlan, dans l'État de Veracruz, dans l'Est du Mexique, ont déclaré jeudi 25 décembre les autorités locales.

>> Pluies torrentielles au Mexique : 47 morts, les secouristes tentent de rouvrir des routes

>> Pluies torrentielles au Mexique : au moins 64 morts et 65 disparus

>> Des "grands-parents" rescapés des inondations au Mexique, symbole d'espoir

Neuf adultes et un mineur ont été tués dans l'accident, a déclaré le gouvernement municipal de Zontecomatlan dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle. Les autorités continuent de vérifier l'identité des personnes qui ont perdu la vie. L'accident s'est produit mercredi lorsque le bus exploité par Conexion a dévié de sa trajectoire alors qu'il circulait sur un tronçon difficile d'une route dans le nord de Veracruz, selon les survivants et les secours. Les blessés ont été transportés à l'hôpital pour y être soignés, a indiqué le Secrétariat de la protection civile de l'État sur Facebook.

Xinhua/VNA/CVN