icon search
mask
Brefs / International
La Russie prévoit de construire une centrale électrique lunaire d'ici 2036

La Russie prévoit de construire une centrale électrique lunaire d'ici 2036 dans le cadre de son programme d'exploration lunaire à long terme, ont annoncé mercredi 24 décembre les autorités spatiales russes.

>> La Russie bloque la populaire plateforme de créations de jeux Roblox

>> Les activités de l'OTAN dans l'Arctique présentent une menace sécuritaire envers la Russie

La société spatiale publique russe Roscosmos a signé en décembre un contrat gouvernemental avec l'entreprise aérospatiale russe Lavotchkine pour mener à bien ce projet jusqu'en 2036, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La centrale électrique lunaire assurera l'approvisionnement énergétique à long terme des programmes lunaires russes, notamment des rovers lunaires et des observatoires, ainsi que des infrastructures de la station internationale de recherche lunaire, y compris les installations des partenaires étrangers. L'ensemble du projet comprend le développement de vaisseaux spatiaux, des essais au sol, des essais en vol et le déploiement d'infrastructures sur la Lune, a-t-il précisé. Selon Roscosmos, ce projet constitue une étape importante vers la mise en place d'une station lunaire scientifique fonctionnant en permanence et marque le passage de missions ponctuelles à un programme de recherche lunaire durable.

Xinhua/VNA/CVN

#Russie #construire #centrale électrique lunaire

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top