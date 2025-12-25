La Russie prévoit de construire une centrale électrique lunaire d'ici 2036

La société spatiale publique russe Roscosmos a signé en décembre un contrat gouvernemental avec l'entreprise aérospatiale russe Lavotchkine pour mener à bien ce projet jusqu'en 2036, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La centrale électrique lunaire assurera l'approvisionnement énergétique à long terme des programmes lunaires russes, notamment des rovers lunaires et des observatoires, ainsi que des infrastructures de la station internationale de recherche lunaire, y compris les installations des partenaires étrangers. L'ensemble du projet comprend le développement de vaisseaux spatiaux, des essais au sol, des essais en vol et le déploiement d'infrastructures sur la Lune, a-t-il précisé. Selon Roscosmos, ce projet constitue une étape importante vers la mise en place d'une station lunaire scientifique fonctionnant en permanence et marque le passage de missions ponctuelles à un programme de recherche lunaire durable.

Xinhua/VNA/CVN