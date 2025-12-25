L'ancien président brésilien Bolsonaro hospitalisé pour l'opération d'une hernie inguinale

L'intervention, prévue jeudi 25 décembre, a été recommandée par des médecins privés et des experts de la police fédérale, avec l'autorisation du juge Alexandre de Moraes de la Cour suprême fédérale. Bolsonaro, âgé de 70 ans, a été conduit à l'hôpital sous escorte policière. Il est hospitalisé dans une zone isolée de l'hôpital, séparée des autres patients. Sur ordre de la Cour suprême fédérale, il est sous surveillance constante, avec des agents postés 24 heures sur 24 en dehors de sa chambre d'hôpital et du personnel de sécurité supplémentaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital. En septembre, il a été condamné à 27 ans et trois mois de prison pour tentative de coup d'État.

Xinhua/VNA/CVN